Ainda em jejum, Avaí volta ao palco do rebaixamento para encarar o Santos

A saga do Avaí em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro continua neste domingo, em duelo contra o Santos, a partir das 16 horas, na Vila Belmiro, local que não reserva boas lembranças ao clube. A última vez em que o time catarinense jogou no estádio santista foi no empate por 1 a 1 que decretou seu rebaixamento da Série A para a Série B em 2017.

De volta à elite após disputar a segunda divisão na temporada passada, o Avaí está sofrendo bastante no retorno. Ainda na busca pela primeira vitória, a equipe comandada por Alberto Valentim está na lanterna, com cinco pontos. Para piorar o cenário, o Santos - vice-líder, com 26 pontos - vem de uma sequência de seis jogos sem perder, com um empate e cinco vitórias seguidas.

Valentim indicou que deve fazer mudanças na escalação do Avaí para o duelo deste fim de semana. Uma das principais novidades deve ser a presença do atacante Bruno Sávio, que foi contratado recentemente junto ao Istra Pula, da Croácia,e é cotado para começar como titular no lugar de Brenner.

As mudanças não param por aí. Nas atividades durante a semana, o zagueiro Marquinhos Silva, o volante Richard Franco e o meia João Paulo treinaram no time titular. Para isso, saíram Ricardo, Julinho e Douglas. A formação desenhada por Valentim não tem um centroavante de origem, com Lourenço como jogador mais avançado.