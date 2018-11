Ainda em Porto Alegre, Atlético-PR inicia treinos para semifinal da Sul-Americana

Doze horas depois de perder para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, o time do Atlético-PR já iniciou, nesta segunda-feira, sua preparação para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, que será disputado quarta-feira, diante do Fluminense, às 21h45, na Arena da Baixada.

Os jogadores titulares contra o Inter fizeram trabalhos de recuperação, no hotel em Porto Alegre, onde o time está hospedado desde sábado. O restante do elenco foi até o Centro de Treinamento do Grêmio, localizado a poucos quilômetros do hotel.

Tiago Nunes iniciou a atividade com exercícios técnicos de cruzamentos e finalizações. Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade em campo reduzido. Um trabalho tático finalizou o treino desta segunda-feira, que teve duração de 1h30.

A delegação atleticana almoça e, na sequência, retorna a Curitiba. A chegada à capital paranaense está prevista para as 14h. A preparação para o confronto diante do Fluminense será encerrada na tarde de terça-feira na Arena da Baixada.

O Atlético-PR disputará pela segunda vez na história uma semifinal de Conmebol Sul-Americana. A primeira foi em 2006, quando acabou eliminado pelo Pachuca, do México.

O duelo de volta contra a equipe carioca está marcado para o dia 28 de novembro, às 21h45, no Maracanã. O time classificado vai enfrentar na decisão o vencedor do confronto entre os colombianos Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla.