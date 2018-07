Ainda em recuperação, Messi volta a treinar no Barcelona

Se fez falta à seleção da Argentina na noite desta terça-feira, na derrota para o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o atacante Lionel Messi deu esperanças à torcida nesta quarta ao retomar os treinamentos no Barcelona, no gramado do Ciutat Esportiva.

Ainda em processo de recuperação, Messi foi a novidade da sessão, ao lado do zagueiro francês Samuel Umtiti. Neymar também fez parte da atividade, após ser liberado pelo técnico Tite. O atacante defendeu a seleção brasileira na goleada sobre a Bolívia, na semana passada. Porém estava suspenso para enfrentar a Venezuela na noite de terça.

A participação de Messi no trabalho físico desta quarta é mais um passo em seu processo de reabilitação. O atacante sofreu uma lesão muscular na perna direita na partida contra o Atlético de Madrid, em rodada do Campeonato Espanhol, no dia 21 de setembro. Já Umtiti sofreu uma lesão no joelho esquerdo no dia 20 de setembro.

A previsão do seu retorno está mantida. Assim, ele deve estar totalmente recuperado a tempo de defender o Barcelona na partida contra o Manchester City, no dia 19 de outubro, pela Liga dos Campeões. É possível que ele volte antes, no jogo contra o La Coruña, pelo Espanhol, para ganhar ritmo.

Para o próximo jogo da seleção da Argentina nas Eliminatórias, Messi não deve ser problema. A partida está marcada para o dia 10 de novembro. E o adversário será o Brasil, no Mineirão, em Belo Horizonte.