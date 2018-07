'Ainda falta volume de jogo', reclama Tite

SÃO PAULO - Tite não ficou totalmente satisfeito com o futebol apresentado pelo Corinthians na vitória de sábado sobre o Vasco, o primeiro dos seis jogos que o treinador está usando como preparação para o Mundial de Clubes. A equipe foi a campo com escalação bem próxima à que será usada no Japão, exceto pela ausência dos machucados Danilo e Emerson. A atuação no teste mereceu nota sete na opinião do treinador, que como um professor exigente definiu o volume de jogo como o próximo aspecto a ser aprimorado.

"O Vasco foi melhor nos primeiros minutos, neutralizando, marcando ou parando com faltas. Depois, nós adquirimos uma postura melhor e fomos crescendo."

A vitória por 1 a 0 foi garantida no segundo tempo, quando o Corinthians mudou a forma de jogar. Depois de uma etapa inicial sem atitude, a equipe deixou de lado a lentidão e passou a apostar na velocidade e na troca de passes. Assim conseguiu fazer o gol, garantir a vitória e acuar o Vasco, um time sem ação no segundo tempo.

O resultado favoreceu o São Paulo, que briga com a equipe carioca por vaga na Copa Libertadores. Em rodadas anteriores, quando empatou com o Bahia e venceu o Sport, o Corinthians também ajudou outro rival, o Palmeiras na luta contra o rebaixamento.

Ao ser questionado sobre essas coincidências da tabela, Tite fez questão de elogiar a hombridade do elenco: "O Corinthians tem várias pessoas de caráter. Essa vitória mostra o quanto o time está em paz com o seu torcedor."

Na lista de preocupações do técnico para o Mundial, o primeiro item da lista já pode ser riscado. Melhorar a defesa era o foco para sábado, pois dos últimos seis gols que o Corinthians levou quatro tinham sido de bola parada.

Testada e aprovada, a retaguarda contou com o retorno dos quatro titulares do setor. "Foi um jogo de retomada de ritmo para os jogadores que estavam fora e a equipe foi consistente", comentou o treinador.

Para testar se o volume de jogo realmente vai melhorar, o Corinthians terá um adversário teoricamente mais fácil. No próximo domingo a partida será contra o lanterna Atlético-GO, que deve receber o jogo no Estádio Bezerrão, em Brasília.

Na última semana, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu a equipe goiana e o Flamengo com a perda de um mando de campo pela confusão no jogo entre as duas equipes no Serra Dourada, em setembro. A torcida do time carioca atirou rojões no gramado.

O confronto pode confirmar matematicamente o rebaixamento do Atlético-GO, que está em situação para lá de complicada no Brasileirão. Será necessário vencer todos os jogos e ainda torcer contra os rivais para escapar. Para a partida contra o desesperado time goiano, o desfalque certo é Paolo Guerrero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Provavelmente Tite vai colocar um meia no lugar e voltar ao esquema 4-4-2.