Ainda fora do time, Marcos sai em defesa de Felipão

Marcos ainda brincou com a polêmica. "Seu eu fosse chamado de palhaço, iria achar que estava na moda. Temos um deputado palhaço [Tiririca]", disse o goleiro, lembrando que xingamentos são comuns no mundo do futebol. "Os jogadores estão acostumados a ser chamados de coisas piores. É normal acontecer um deslize com a cabeça quente."

Apesar de já estar livre da lesão no joelho esquerdo, que o afastou do time desde o dia 5 de setembro, Marcos ainda não irá voltar a jogar neste sábado, quando o Palmeiras enfrenta o Goiás na Arena Barueri. "Infelizmente não deu tempo para me recuperar totalmente", contou o goleiro, que tem treinado normalmente nos últimos dias.

Por isso mesmo, Marcos aproveita para elogiar seu substituto."Hoje o torcedor já não pergunta tanto de mim nas ruas porque o Deola está fazendo um bom trabalho. Ele é um grande goleiro e merece a confiança", afirmou o ídolo palmeirense, que está com 37 anos e promete continuar jogando por mais uma temporada, quando acaba seu contrato.