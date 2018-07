Ainda insatisfeito, Felipão volta a pedir camisa 9 Após o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e São Paulo, no último domingo, no Morumbi, o técnico Luiz Felipe Scolari elogiou bastante o atacante Adriano, autor do gol palmeirense, mas voltou a pedir a contratação de um atacante. "Temos de valorizar a entrada do Adriano, que tem se posicionado bem mesmo não sendo o 9 que a gente tanto fala", declarou. "Ele tem preenchido um pouco aquilo que queremos."