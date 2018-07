Ainda inseguro, Hernane volta a desfalcar o Flamengo

O retorno do atacante Hernane para o jogo contra o Internacional, neste domingo, chegou a ser cogitado pelo técnico Ney Franco no Flamengo. Mas o jogador, que volta de lesão, ainda se sente inseguro para atuar e só deve ser escalado no clássico contra o Botafogo, na próxima rodada do Brasileirão.

"O Hernane ainda está inseguro. A programação já era voltar contra o Botafogo. Tentamos antecipar, mas conversei com o atleta e ainda está inseguro. Vamos seguir o planejamento. Se nada anormal acontecer, volta no clássico", disse o treinador do Flamengo, após o treino desta sexta-feira.

Hernane sofreu contusão no tornozelo durante a partida com o São Paulo, realizada no dia 18 de maio, e desfalca o time desde então. Apesar de estar poupado para o jogo de domingo, ele já treinou com bola, nesta sexta-feira, sem demonstrar incômodo.

REFORÇO TREINA

Enquanto isso, o atacante Eduardo da Silva realizou nesta sexta-feira o seu primeiro treino como jogador do Flamengo. Mas ele fez apenas atividades físicas na academia.

Em entrevista durante sua apresentação, na última quinta-feira, Eduardo da Silva disse que deve ter 100% de condições de jogo em um prazo de uma semana a 10 dias, dependendo de seu desempenho nos treinamentos. Portanto, não enfrenta o Inter neste domingo.