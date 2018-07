Ainda internado, Joel deve desfalcar o Vasco na sexta

Para o próximo jogo do Vasco, na sexta-feira, contra o Bragantino, em São Januário, o time ainda não sabe se vai poder contar com o técnico Joel Santana no banco de reservas. Ele foi operado no domingo, por causa de uma inflamação na vesícula, e só deve receber alta nesta quarta-feira. Mas os médicos do clube não estão dispostos a liberá-lo para que trabalhe no confronto com a equipe paulista.

O caso ainda vai ser analisado. Se depender de Joel, ele estará à beira do campo. Em recuperação num hospital da zona sul do Rio, ele promoveu nesta terça reuniões com seus auxiliares da comissão técnica e demonstrou confiança de que voltará à atividade já na sexta-feira. Ele foi internado no sábado, após sentir fortes dores abdominais.

Nesta terça-feira, o treino foi comandado pelo auxiliar Marcelo Salles, que deve trabalhar no banco contra o Bragantino. A equipe carioca ocupa a quarta colocação da Série B, com 47 pontos, a dois da líder Ponte Preta e quatro acima do Ceará, o primeiro time fora do G4.