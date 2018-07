Ainda internado, Muricy continua sem previsão de alta

Atualizado às 18h35

O quadro clínico do técnico Muricy Ramalho continua em evolução na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o quarto boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz Morumbi, onde está internado por precaução desde a quinta-feira. De acordo com o boletim médico divulgado na noite deste sábado, o técnico do São Paulo ainda não tem previsão de alta.

"Muricy Ramalho permanece hospitalizado com uma evolução clinicamente esperada e passa bem.Até o momento não há previsão de alta", informou o hospital, em boletim assinado pelo médico Sebastião Cesar de Vasconcellos. Trata-se praticamente da mesma situação apresentada nos boletins anteriores, divulgados nesta manhã e na sexta.

O treinador passou mal durante o treino do São Paulo na quinta e foi encaminhado para realizar exames, que detectaram uma arritmia cardíaca. Esta não é a primeira vez na carreira que ele dá um susto por seu quadro de saúde. Em 2011, teve uma crise de hérnia de disco e no ano passado chegou a ser internado por causa de uma diverticulite.

Por causa do problema cardíaco, os médicos aconselharam ao técnico não assistir à partida contra o Fluminense, neste sábado, no Morumbi. O São Paulo será comandado nesta tarde pelo auxiliar Milton Cruz.