Ainda internado, Muricy Ramalho tem 'boa evolução'

Internado por causa de uma diverticulite (inflamação na parede do intestino grosso), Muricy Ramalho segue estável e apresenta boa evolução em sua recuperação. As informações são do Hospital São Luiz, que divulgou há pouco um novo boletim médico sobre o quadro de saúde do treinador do São Paulo.

Muricy sentiu dores no abdômen na última quinta-feira e foi fazer alguns exames que apontaram a inflamação. Não é a primeira vez que ele sofre do problema. Em 2013, quando ainda comandava o Santos, ele foi diagnosticado com o mesmo problema, que causa muitas dores na barriga e torna extremamente dolorosos atos como ingerir líquidos ou comer.

"O Hospital São Luiz Morumbi informa que o técnico do São Paulo Futebol Clube, Muricy Ramalho, continua internado e apresenta boa evolução. O paciente está sob os cuidados do médico-cirurgião Alexander Morrel. Até o momento não há previsão de alta."

Desde que foi internado, o técnico vem tomando soro e se comunicando com amigos e pessoas do São Paulo pelo telefone celular. Em diversos momentos, ele reclamou por ter que ficar no hospital e revelou o desejo de voltar para casa e para as atividades profissionais o quanto antes.

Sem poder contar com o treinador, o São Paulo será comandado por Milton Cruz na partida desta sexta-feira contra o Vasco, pelo Super Series - triangular amistoso disputado também pelo Flamengo. A expectativa é que o treinador já esteja liberado para a estreia no Campeonato Paulista, no dia 1.º de fevereiro, contra a Penapolense, em Penápolis.