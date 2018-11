Ainda lamentando empate, Flamengo volta aos treinos mirando o clássico

O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, no Rio. Ainda lamentando os pontos perdidos no empate de domingo com o São Paulo, no Morumbi, o elenco iniciou os trabalhos visando o clássico de sábado diante do Botafogo, no Engenhão, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que foram titulares diante do São Paulo ficaram na parte interna, na academia, realizando atividade regenerativa, enquanto o restante do elenco foi a campo para um trabalho com bola. Vitinho chegou a subir ao gramado, mas apenas para acompanhar parte do treino.

No último domingo, o atacante desperdiçou chance incrível de dar a vitória ao Flamengo já nos minutos finais contra o São Paulo. Apesar de jogar fora de casa, o time carioca lamentou o empate por 2 a 2, até pela quantidade de oportunidades que teve de vencer.

O resultado também afastou o Flamengo da briga pelo título. A equipe rubro-negra caiu para a terceira colocação do Brasileirão, ultrapassada pelo Internacional, e parou nos 60 pontos, já a seis do líder Palmeiras, com apenas seis rodadas para o fim da competição.