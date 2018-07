Ainda lanterna, Ceará vence ABC em Natal e quebra jejum de 12 jogos na Série B

Por outro lado, o ABC segue sem vencer em casa, sendo o pior mandante. Mas, mesmo com os três pontos, o Ceará segue na lanterna, agora com 11 pontos, cinco a menos que o próprio ABC, no momento, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No jogo do pior mandante, ABC, com o lanterna Ceará, o início foi fraco tecnicamente. Com os dois times se estudando muito e criando pouco. Mas, com o passar do tempo, o clube potiguar foi se acertando e teve a sua melhor chance aos 35 minutos. Após cruzamento de Reginaldo, Rafinha apareceu livre e bateu com força na trave esquerda de Tiago, que só acompanhou com os olhos.

O ABC voltou até melhor no segundo tempo, mas quem foi eficiente e conseguiu balançar as redes foi o Ceará. Aos 19 minutos, após rápida jogada, a bola sobrou para Uillian Correia, que invadiu a área e bateu alto, com força, fazendo o gol. O ABC sentiu o gol e pouco conseguiu criar, não fugindo da forte marcação do Ceará, que nos contra-ataques tentava chegar ao segundo gol e garantir a vitória.

No final, o Ceará se fechou e garantiu a vitória, colocando o fim da série de 12 jogos sem vencer. Alívio geral no grupo cearense.

Na sexta-feira, o ABC joga contra o Bahia, de novo em Natal, enquanto que o Ceará enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), no sábado, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 x 1 CEARÁ

ABC - Saulo; Reginaldo, Suéliton, Leonardo Luiz e Fábio Bahia; Jussandro, Rafael Oliveira (Rafinha), Neto (Cleyton) e Edno; Kayke (Wellington Bruno) e Fabinho Alves. Técnico: Toninho Cecílio.

CEARÁ - Tiago; Roniery, Carlão, Gilvan e Fernandinho; Baraka, Uillian Correia, João Marcos e Bernardo (Wescley - Victor Luis); Rafael Costa e Rodrigo Silva (Fabinho). Técnico: Geninho.

GOL - Uillian Correia, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jussandro e Kayke (ABC); João Marcos e Uillian Correia (Ceará).

ÁRBITRO - Valdicleuson Silva da Costa (AP).

RENDA - R$ 24.800,00.

PÚBLICO - 781 pagantes (2.744 no total).

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).