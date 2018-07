Ainda lesionado, Cirino desfalca o Flamengo mais uma vez O atacante Marcelo Cirino não treinou mais uma vez, nesta quinta-feira, e não vai enfrentar o Avaí, em Florianópolis, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo. O jogador já havia desfalcado o time diante do Sport na última rodada. Os outros jogadores participaram de um treino técnico no CT do Ninho do Urubu.