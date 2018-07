Ainda lesionado, Ralf desfalca treino do Corinthians

Não foi nesta segunda-feira que o volante Ralf voltou a treinar com o restante do grupo no Corinthians. O jogador, que segue se recuperando de um problema no joelho direito, não participou de um coletivo do time reserva com o sub-20 no CT Joaquim Grava e fez apenas um trabalho especifico à parte.

Ralf desfalcou o Corinthians contra o Atlético-MG, quarta-feira passada pela Copa do Brasil, e o Sport, no último sábado pelo Brasileirão. A expectativa era de que ele finalmente voltasse aos treinos normalmente nesta segunda, mas ele realizou uma atividade especial com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

Apesar do desfalque no treino desta segunda, Ralf vai viajar com a delegação para Belo Horizonte, onde o Corinthians enfrenta o líder Cruzeiro nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Como a equipe não contará com Elias, que já está com a seleção brasileira, o volante deve ser escalado mesmo que não esteja nas melhores condições físicas.

Além de Elias, o zagueiro Gil é desfalque certo, também por estar a serviço da seleção. Com isso, o Corinthians deve ir a campo na quarta-feira com: Cássio; Fagner, Felipe, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros e Renato Augusto; Malcom e Guerrero.