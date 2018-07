Ainda longe do ideal, Castelão recebe boas notas do público

SÃO PAULO - Palco da semifinal entre Espanha e Itália, na próxima quinta-feira, o Castelão ainda está longe de atingir o "padrão Fifa", mas parece estar a caminho. Ao menos essa é a percepção do torcedor que foi ao estádio de Fortaleza para assistir Nigéria x Espanha e que respondeu ao questionário de avaliação criado pelo Estado - a avaliação não tem peso científico.

Assim como tem acontecido com outras arenas, o trânsito e as condições de transporte têm deixado a desejar. Apesar de ser melhor avaliado que em Recife - onde menos de 1/5 aprovaram o transporte público -, 45% das pessoas que responderam ao questionário desaprovaram esse item na capital cearense, contra 35% que o consideraram satisfatoriamente. Já o trânsito foi reprovado por 55% do público.

Em relação aos arredores do estádio, 45% avaliaram como ruins ou péssimas a situação das obras, enquanto que metade do público aprovou as condições de entrada no Castelão.

Dentro do estádio, a situação melhora. Todos os itens avaliados tiveram mais respostas positivas do que negativas. O gramado do Castelão foi aprovado por 80%, enquanto que o respeito aos lugares marcados foi satisfatório para 70% do público. O mesmo número aprova os telões da arena.

No que diz respeito aos banheiros, 55% gostaram, contra 35% que avaliaram negativamente. Os bares e lanchonetes foram aprovados por 45% do público, enquanto metada considerou como ótimas ou boas as condições de acessibilidade do estádio.