Ainda não estou em minha melhor forma, diz Cristiano Ronaldo

Depois de marcar sete gols em dois jogos, Cristiano Ronaldo demonstra estar de volta a sua melhor forma após algumas lesões, assim como o Real Madrid, que se prepara para enfrentar o Villarreal neste fim de semana pelo Campeonato Espanhol. O português admitiu que a má fase se estendeu depois de apresentar problemas no joelho no final da última temporada com a Copa do Mundo, além de ter sofrido lesão no tendão no início desta campanha.

Poupado nos primeiros jogos do Real Madrid na temporada, o português voltou revigorado também após se recuperar fisicamente na semana de jogos das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Para o jogador, a pausa foi essencial para sua atual fase. "Eu precisava de uma pausa. Eu sempre fiz pré-temporada em meus 12 anos de carreira, mas este ano eu era incapaz devido à problemas que tive na última temporada. Esses dias funcionaram muito bem para mim, porque eu treinei descansado e recuperado", explicou Cristiano Ronaldo.

Grande jogador da goleada do Real Madrid sobre o Elche por 5 a 1 na última terça-feira, o jogador de 29 anos mostrou que continua com a mesma ambição de sempre. "Até onde eu me lembro, nunca marque sete gols em cinco dias", disse o jogador, relembrando também os três tentos marcados no massacre madrilenho sobre o Deportivo La Coruña por 8 a 2.

Com a grande fase, o jogador chega ao seu melhor início de temporada no Campeonato Espanhol. Embalado também pelos 30 milhões de seguidores que possui no Twitter, o atleta, que é o esportista que mais possui fãs nas redes sociais, ainda crê que não está em sua melhor forma. "A cada dia eu estou me sentindo mais rápido e aos poucos estou entrando no meu ritmo. Mesmo este sendo a quarta partida em que eu atuei 90 minutos, acho que ainda pode estar faltando algo por eu ter ficado um bom tempo fora", afirmou.

Para marcando gols em quem sabe, chegar no seu auge, Cristiano Ronaldo volta aos gramados no próximo sábado, em partida fora de casa contra o Villarreal. E na próxima quarta-feira, o português também pode entrar no hall de artilheiros da Liga dos Campeões em partida contra o Ludogorets, na Bulgária.