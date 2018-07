'Ainda não garantimos nada', diz Dátolo após vitória do Atlético-MG

A vitória da última quarta-feira sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, no Independência, deixou o Atlético-MG mais perto da conquista da Copa do Brasil. Os jogadores sabem disso, mas garantem que a conquista ainda não está sacramentada, já que o time celeste pode reverter o placar se vencer por três gols de diferença no jogo de volta, dia 26, no Mineirão.

Foi esse o discurso, por exemplo, o argentino Dátolo, autor do segundo gol atleticano e um dos destaques da partida de quarta. "O gol foi lindo, estou muito contente pelo resultado, feliz pelos companheiros, que deram a vida dentro de campo. Isso é o Atlético-MG, é o Galo, e estão todos de parabéns. Foi um passo bom, mas ainda não conseguimos nada. Ainda tem 90 minutos pela frente que serão muito complicados."

Tardelli foi outro que freou a euforia da torcida e lembrou que o título ainda não foi assegurado. O atacante também admitiu que a vantagem é importante, mas já previu um Cruzeiro extremamente ofensivo, pressionando no jogo da volta. Até por isso, pediu que seus companheiros atleticanos fiquem atentos para a possibilidade do contra-ataque.

"Temos que ter calma e humildade para buscar o título. É um resultado importante, a gente não vai ter que correr atrás e talvez facilite um pouco no Mineirão o nosso contra-ataque. Um gol que a gente faça, vamos ter uma ótima vantagem, mas temos que nos preparar bem porque o jogo não acabou ainda", apontou.