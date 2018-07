'Ainda não jogamos a toalha', diz Camacho no Corinthians sobre o Brasileirão

Após duas derrotas em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ficou longe do G4 e com mais concorrentes pela vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Apesar da situação adversa, que inclui ainda a queda da presença de público como mandante, o volante Camacho disse nesta segunda-feira que o elenco não desistiu de buscar a classificação.

"Faltam 11 rodadas para acabar. E a torcida do Corinthians, se ganharmos duas ou três seguidas, vai voltar à arena. Ainda não jogamos a toalha, estamos com um nível melhor de atuação e tem muita água para rolar ainda", comentou o jogador em entrevista coletiva nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava. No último domingo, o time perdeu por 1 a 0 para o Fluminense.

O resultado teve a presença de 19 mil torcedores no novo estádio corintiano, a menor bilheteria em pouco mais de dois anos de operação. Com a interdição de um dos setores pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a equipe atuou em um cenário incomum, já que nas últimas temporadas costumou ter casa lotada. A restrição foi uma punição por brigas entre torcedores e policiais no clássico contra o Palmeiras.

Camacho explicou que nesta quarta-feira, por se tratar de um jogo de Copa do Brasil, a tendência é o público melhorar e o time corresponder. "Em casa a gente tem que pressionar os adversários o tempo todo, mas o Cruzeiro também vai vir com tudo, afinal a Copa do Brasil é o caminho mais fácil de chegar na Libertadores", afirmou. A partida é válida pelo confronto de ida das quartas de final.