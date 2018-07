'Ainda podemos sonhar com título', diz Marquinhos Gabriel após derrota corintiana

A derrota do Corinthians para o Santos, neste domingo, por 2 a 1, tirou do time a oportunidade de se aproximar dos líderes, mas o elenco garantiu que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Ao fim do jogo na Vila Belmiro, o meia Marquinhos Gabriel afirmou que o resultado negativo não desanima os jogadores de buscar a reação para sair do quarto lugar na tabela de classificação.

"Tivemos uma vitória muito boa contra o Sport na quinta (3 a 0). Ainda podemos sonhar com o título. Vamos lutar até o final porque só a gente pode mudar a rota do campeonato", disse Marquinhos Gabriel. O jogador entrou só no segundo tempo, pois ainda se recupera de uma gripe que o tirou da escalação da equipe na rodada do meio de semana.

O trunfo do Corinthians é de nas 14 rodadas finais ter a chance de confrontos diretos contra os três times mais bem colocados da tabela de classificação. O primeiro destes jogos é o clássico contra o atual líder Palmeiras, neste sábado, no estádio Itaquerão, em São Paulo, seguido no começo do próximo mês da partida contra o terceiro colocado Atlético Mineiro, no mesmo estádio. Já contra o Flamengo, o compromisso será fora de casa.

A derrota de virada na Vila Belmiro veio após Marlone abrir o placar no primeiro tempo ao concluir bela tabela com o meia Rodriguinho, que lhe deu a assistência de letra. "A gente estava criando, tentando jogar. Depois do gol a gente recuou um pouco. Agora temos que pensar no próximo adversário", afirmou. A partida seguinte é fora de casa, nesta quarta-feira, contra o Coritiba.

O Corinthians levou a virada com dois gols na metade final do segundo tempo. Em uma falta de Vilson em Luiz Felipe, o árbitro deu pênalti. Vitor Bueno converteu. O segundo gol foi com Renato, de cabeça, para concluir escanteio. "Eles acertarem duas bolas paradas. Foi falta de atenção nossa nos dois lances. Precisamos corrigir isso", afirmou.