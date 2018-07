'Ainda poderia estar na seleção', afirma Paulo Henrique Ganso

SÃO PAULO - Destaque do São Paulo nos últimos jogos, o meia Paulo Henrique Ganso disse nesta terça-feira que poderia estar na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo caso não tivesse passado pelos seguidos problemas de lesão. Ele repetiu ser um atleta de alto nível e aposta que ainda terá chances futuras de voltar a representar o Brasil, mesmo depois de ter vivido a frustração de ser cotado para estar na lista de convocados para 2010 e 2014, mas não ser chamado.

"Sei das minhas qualidades e que poderia ainda estar lá (na seleção). Vou trabalhar muito para em um futuro próximo voltar", disse Ganso. Ele marcou os dois gols da última vitória do São Paulo, sobre o Flamengo no domingo, e na rodada anterior ainda deu a assistência para Luis Fabiano marcar o gol de empate no clássico com o Corinthians.

As boas atuações apagam o período irregular vivido anteriormente, quando ele chegou a ser reserva. A evolução nos últimos jogos o fez ainda se descrever como um jogador "acima da média". "Não disse isso para fazer apelo ao Felipão. Jogador tem que atuar tranquilo e buscar dentro de campo. As consequências disso vêm no futuro. Todo mundo sabe da sua qualidade e, por isso, disse que sou acima da média", afirmou.

Ganso foi uma das apostas do trabalho de recomeço da seleção brasileira depois da Copa de 2010. Ele era presença constante nas convocações do então técnico Mano Menezes e mesmo agora, preterido pelos meias Oscar e Willian, admite não estar triste ou arrependido por não ter sido lembrado. "Sou o camisa 10 do São Paulo. Tenho que saber da minha responsabilidade, assumir e mostrar o futebol que eu tenho", avisou.

Ganso está confirmado como titular do São Paulo para o jogo desta quarta-feira contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão. O time treinou na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda e viaja à tarde para o Rio.