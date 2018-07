'Ainda precisamos provar nosso valor', diz atacante Luan

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari não é o único a estar insatisfeito com o desempenho do Palmeiras nas últimas rodadas. Até os jogadores admitem que o time pode render mais nesta reta final do Brasileirão. Autor do gol de empate com o Vasco, na quarta-feira, o atacante Luan reconhece que o elenco ainda não mostrou seu potencial.

"Ainda precisamos provar nosso valor e queremos fazer isso nas três últimas rodadas", afirma o atacante, que vê evolução do time nas últimas partidas. "Demonstramos muita disposição nessas duas últimas partidas. Queríamos muito ter feito isso antes, mas nem nós sabíamos o que estava acontecendo. Espero que essas duas últimas atuações sirvam de motivação para fazermos três grandes jogos neste final de competição".

Para o goleiro Deola, "falta um algo a mais" no time. "Precisávamos muito somar pontos e, pelo o que aconteceu na tabela, respiramos um pouco mais. Mas ainda falta um algo a mais e vamos correr atrás disso", reconhece.

O zagueiro Thiago Heleno também quer compensar a queda do Palmeiras no meio do campeonato com boas atuações nas rodadas finais. "Não queremos acabar o ano perdendo. Matematicamente, talvez a gente precise de mais um ponto para escapar de uma vez do rebaixamento, mas temos o Bahia e mais dois clássicos pela frente e queremos acabar o ano com a cabeça erguida".