Ainda preso, Breno assina contrato com o São Paulo

Por isso, o São Paulo ainda não sabe quando poderá contar com o jogador. O vínculo assinado por Breno tem duração até outubro de 2015. Como sua pena na Alemanha durará até abril de 2016 - caso não haja mudanças no processo -, há inclusive o risco de ele sequer voltar a atuar no clube.

Em nota oficial, o São Paulo explicou que o contrato é uma forma de ajudar o atleta, que vinha passando por problemas financeiros, mesmo quando ainda tinha vínculo com o Bayern. Lesionado, ele não vinha recebendo salários, já que quando o atleta fica mais de 45 dias sem atuar na Alemanha passa a receber um seguro no valor aproximado de 10 mil euros.

"Respeitando incondicionalmente todos os aspectos que tangem a atual posição do atleta com a justiça alemã, o clube procurou a forma mais eficaz de oferecer respaldo não somente ao jogador, mas também aos seus familiares. Por isso, recomendado e referendado por seu departamento jurídico, o São Paulo Futebol Clube firmou com o atleta um vínculo válido por três temporadas visando dar segurança, estabilidade e acima de tudo perspectiva para o jogador", explicou o clube paulista.

Contratado pelo São Paulo, Breno passará a receber salários do clube. Além disso, o vínculo trabalhista poderia ser fundamental para tirá-lo da prisão antes do prazo previsto por sua pena, em um possível novo julgamento na Alemanha. Se isso acontecer, ele se apresentará ao time do Morumbi para tentar retomar a carreira.

"O clube seguirá acompanhando a situação de Breno e reitera sua confiança na justiça alemã para que a situação do atleta tenha a resolução mais adequada possível, esclarecendo que, tão logo o atleta tenha condição de regressar ao País, passará a exercer regularmente suas atividades no clube e terá isso refletido na remuneração inicialmente ajustada", apontou a nota.

Breno foi revelado pelo próprio São Paulo e apareceu muito bem na equipe principal em 2007, tanto que chegou à seleção brasileira e despertou interesse do Bayern de Munique. Na Alemanha, o jogador teve problemas de adaptação e nunca repetiu o bom futebol, chegando inclusive a atuar pela equipe B em algumas oportunidades.