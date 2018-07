Ainda sem acerto confirmado, volante treina com time do Inter

O treino do Internacional contou com uma novidade nesta quinta-feira. Cobiçado pelo técnico Diego Aguirre, mas ainda não confirmado pela diretoria do clube, o volante Nicolás Freitas treinou com o elenco, principalmente na parte física, que contou com aqueles que foram titulares na noite passada, no empate sem gols com o Cruzeiro-RS.

Freitas desembarcou em Porto Alegre nesta quarta e deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias. A contratação foi um pedido direto de Aguirre, que aposta no jogador de 27 anos para a Copa Libertadores. Os dois trabalharam juntos no Peñarol e disputaram a Libertadores de 2011. Por essa razão, o uruguaio é nome certo na lista de inscritos do Inter na competição sul-americana.

Enquanto Freitas fazia trabalho físico com os titulares de quarta, os demais jogadores participaram de um treino tático em campo reduzido. Diego Aguirre deu atenção especial ao posicionamento e movimentação dos atletas. As atividades fazem parte da preparação da equipe para a partida contra o Caxias, sábado, no Estádio Centenário, em rodada do Campeonato Gaúcho.