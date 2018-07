Ainda sem alta de médicos, Neymar volta a treinar normalmente

O atacante Neymar parece cada vez mais próximo de receber alta médica e ser liberado para voltar a entrar em campo pelo Barcelona. Nesta quinta-feira, o brasileiro trabalhou normalmente ao lado dos seus companheiros pelo segundo dia seguido no CT do clube espanhol, sob o comando de Luis Enrique.

Neymar fraturou uma vértebra lombar durante o jogo das quartas de final da Copa do Mundo entre as seleções de Brasil e Colômbia, no dia 4 de julho, e desde então estava afastado dos gramados. De volta ao Barcelona, o atacante realizou inicialmente trabalhos específicos, de recuperação.

Nesta semana, porém, o atacante intensificou os trabalhos em campo e, gradualmente, foi sendo liberado para trabalhar ao lado dos seus companheiros, o que aconteceu nos dois períodos de treinamentos da última quarta-feira e agora também na atividade desta quinta-feira.

Agora, a expectativa é para que Neymar receba a alta médica para que fique definitivamente à disposição de Luis Enrique. E a tendência é que ele atue, ao menos por alguns minutos, no duelo de segunda-feira com o mexicano León, no Camp Nou, pelo torneio amistoso Troféu Joan Gamper.

Na atividade desta quinta-feira, Neymar treinou ao lado de outros 18 jogadores do Barcelona. Enquanto isso, o goleiro Marc-André Ter Stegen, o zagueiro Marc Bartra e o meia Xavi Hernández trabalharam em separado.

O lateral-esquerdo brasileiro Adriano, que apresentou uma alteração cardíaca no início da pré-temporada, não participou de toda a atividade, enquanto o recém-contratado zagueiro Thomas Vermaelen segue em tratamento para se recuperar de uma lesão.