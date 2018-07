Ainda sem assinar, Oswaldo projeta futuro do Botafogo O técnico Oswaldo Oliveira ainda não assinou a renovação de contrato com o Botafogo, mas comemorou a permanência da maior parte do grupo em 2012. O treinador, no entanto, já sabe que não deverá contar com o artilheiro do time no Brasileirão: o meia Elkeson, que está sendo vendido para o Guanghzou Evergrande, da China.