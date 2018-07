Ainda sem confirmação, Fred realiza seu primeiro treino no Grêmio O zagueiro Fred deve mesmo ser o terceiro reforço confirmado pelo Grêmio para a temporada 2016 do futebol brasileiro. O jogador que se destacou pelo Goiás no último Campeonato Brasileiro ainda não foi anunciado oficialmente, mas já realizou sua primeira atividade pelo clube gaúcho nesta quarta-feira.