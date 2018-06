Ainda sem Coutinho, Barcelona supera Levante com gol de Paulinho

Ainda sem poder contar com Philippe Coutinho, reforço anunciado oficialmente no sábado, o Barcelona fez a lição de casa neste domingo ao derrotar o Levante por 3 a 0, no Camp Nou. Com gols de Lionel Messi, Luis Suárez e Paulinho, o time catalão manteve a vantagem de nove pontos na liderança do Campeonato Espanhol.

Contratado no sábado, Coutinho não esteve nem nas arquibancadas do estádio, como era esperado inicialmente. A diretoria do clube catalão preferiu deixar o meia-atacante longe do estádio para não ofuscar a atuação da equipe neste domingo. O brasileiro deve ser apresentado nesta segunda-feira.

Sem o segundo jogador mais caro da história em campo, coube ao astro da casa resolver a partida para os anfitriões. Aos 11 minutos, Messi levantou na área para Jordi Alba, que escorou de cabeça para o próprio argentino. O atacante pegou de primeira e mandou para as redes. A bola ainda acertou a trave antes de entrar.

Com claro controle em campo, o Barcelona desperdiçou boas oportunidades antes de marcar o segundo gol. Suárez perdeu grande chance pela esquerda, dentro da área, ao bater para fora. E, aos 31, Messi mandou cobrança de falta rente ao travessão, assustando o goleiro Oier Olazabal.

O segundo gol veio antes do intervalo. Aos 37, um cruzamento de primeira na área encontrou Suárez, que dominou com a canhota e bateu com a direita, quase de voleio, estufando as redes.

No segundo tempo, já com a boa vantagem no placar, o Barcelona reduziu o ritmo e o técnico Ernesto Valverde poupou Iniesta e Dembelé. Mesmo assim, o time catalão seguiu desperdiçando oportunidades de construir um placar elástico. Aos 47, Messi cruzou rasteiro da esquerda, Suárez fez o corta-luz e Paulinho só completou para as redes, na pequena área.

O resultado deixou o Barcelona com 48 pontos, contra 39 do vice-líder Atlético de Madrid. O Levante, por sua vez, segue com 18 pontos, na 16ª colocação da tabela.