Ainda sem Damião e Pottker, Inter faz treino visando o Atlético-PR

O Internacional realizou nesta terça-feira seu primeiro treino com bola visando o confronto diante do Atlético-PR, domingo, no Beira-Rio, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de tropeçar no Vasco na sexta passada, a equipe precisa da vitória se quiser seguir sonhando com o título da competição.

Nesta terça, o técnico Odair Hellmann ainda não contou com os atacante William Pottker e Leandro Damião. Os dois jogadores foram diagnosticados com problemas musculares, foram desfalque na última partida e também se ausentaram do trabalho no CT do Parque Gigante.

Apesar das ausências, ambos podem voltar a treinar nos próximos dias. O reforço de ao menos um dos atacantes seria importante para o fim de semana. Afinal, Jonatan Álvez, que seria a terceira opção para o setor, está suspenso e é desfalque certo para pegar o Atlético-PR.

Outras duas baixas para domingo são os volantes Edenilson e Rodrigo Dourado, também suspensos. E não foi nesta terça que Odair indicou seus substitutos. Afinal, o treinador comandou apenas um trabalho técnico com bola, em campo reduzido, sem esboçar a escalação para o fim de semana.