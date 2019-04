Ainda sem Danilo Avelar, Carille fecha treino tático do Corinthians e faz mistério

O técnico Fábio Carille fechou o treino tático desta sexta-feira e não revelou a formação titular do Corinthians para o clássico com o São Paulo, domingo, no estádio do Morumbi, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

O treinador abriu apenas a primeira parte da atividade. A única baixa foi novamente o lateral-esquerdo Danilo Avelar. Mas o motivo desta vez foi outro. Na quinta-feira ele ficou na academia por causa de cansaço muscular. Nesta sexta, ele foi liberado pela comissão técnica para acompanhar o enterro do avô, em Paranavaí.

O jogador é esperado para o treino de sábado, que será fechado para a imprensa. A equipe que entrará em campo para o clássico com o São Paulo é uma incógnita. Na quinta-feira, Carille realizou um teste com duas novidades em relação ao jogo com o Santos pelas semifinais do Paulistão: Jadson entrou na vaga de Sornoza e Ramiro substituiu Pedrinho.

As mudanças, no entanto, podem não ser definitivas. A principal dúvida é para a vaga pelo lado direito do campo e a que muda bastante a maneira como o time atuará. Há três candidatos: Ramiro, Pedrinho e Vagner Love.

Se optar pelo primeiro, a marcação no meio-campo fica reforçada, mas a equipe perde força ofensiva. Com Pedrinho, ganha mais criatividade para a armação das jogadas. Caso entre Vagner Love, o Corinthians terá mais força no ataque, mais poder para chegar ao gol adversário.

O Corinthians deve entrar em campo no domingo com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Jadson; Ramiro (Pedrinho ou Vagner Love), Gustagol e Clayson. O primeiro duelo da final do Paulistão acontecerá no domingo, às 16h, no Morumbi.