Ainda sem Diego Souza, Botafogo enfrenta Madureira em busca de reação no Carioca

Em busca de reabilitação na Taça Rio e ainda sem poder contar com o recém-contratado Diego, o Botafogo enfrenta o Madureira nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Engenhão. O jogo fecha a terceira rodada desta fase do torneio estadual, que corresponde ao segundo turno do Campeonato Carioca. (Acompanhe o minuto a minuto aqui no Estadão)

O time de General Severiano precisa da vitória para não comprometer sua classificação às semifinais. A equipe alvinegra é a última colocada do Grupo C, tendo somado apenas um ponto nas duas partidas anteriores. Com sete, o líder é o Flamengo, seguido pela Cabofriense, que tem seis.

"Precisamos reagir rapidamente, pois o Botafogo que vem atuando no Carioca está abaixo do que podemos produzir. Vamos para os jogos finais, a começar contra o Madureira, sabendo que temos que manter a concentração em alta. Não podemos mais errar", disse o técnico Zé Ricardo.

O Madureira vive situação semelhante. Com a mesma pontuação do adversário desta segunda-feira, a equipe ocupa a quarta colocação do Grupo B. Os ponteiros são o Fluminense, com sete pontos, e o Volta Redonda, com seis.

As duas equipes vêm de derrota por 1 a 0 na última rodada. O Madureira perdeu para o Bangu, enquanto o Botafogo foi batido pelo Volta Redonda. O confronto desta segunda-feira é a oportunidade para os times conquistarem a primeira vitória na Taça Rio.

Contratado junto ao São Paulo e apresentado oficialmente como reforço no sábado, o atacante Diego Souza fez seu primeiro treino com o Botafogo neste domingo, com direito a trote dos novos colegas. Entretanto, o novo camisa 7 alvinegro ainda não teve sua situação regularizada e não poderá ser utilizado diante do Madureira. A sua estreia deverá ocorrer no próximo domingo, contra o Fluminense, no Maracanã.