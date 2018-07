Ainda sem Doriva, Santa Cruz visita o Vitória sob comando de técnico interino O Santa Cruz visita o Vitória neste domingo, às 16 horas, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 20.ª rodada, com o objetivo de acabar com a sequência de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e tentar deixar a zona de rebaixamento.