Ainda sem Douglas, Avaí visita Vasco no duelo entre os últimos do Brasileirão

Ainda não será neste domingo que Douglas vai voltar a atuar pelo Avaí. Recuperado de uma lesão sofrida no dia 17 de março, o meia voltou a treinar, mas não está à disposição para o duelo contra o Vasco, às 19 horas, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e que envolverá os dois últimos colocados do torneio e que vão buscar a primeira vitória.

Principal contratação para a temporada, Douglas sofreu uma lesão muscular em sua estreia e desde então está afastado dos gramados. A expectativa é que ele reúna condições para enfrentar o Ceará daqui a dez dias.

Por outro lado, Geninho vai ter à disposição Brenner. Emprestado pelo Internacional depois de uma passagem apagada pelo Goiás, o atacante teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e fica como opção no banco de reservas.

"Eles têm os problemas deles e nós os nossos. Os dois times estão no fundo da tabela e precisam vencer. Por isso, temos que ter personalidade para fazer um bom jogo, neutralizar o início do Vasco e aproveitar os espaços", comentou Geninho.