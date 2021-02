Ainda sem Douglas Friederich, Bahia recebe Goiás na briga para seguir na elite

O goleiro Douglas Friederich estava cotado para voltar ao time titular do Bahia neste sábado, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador, contra o Goiás na abertura da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas voltou a sentir dores e deve seguir fora.

Douglas sofreu um grave choque no rosto, com escoriações, em dividida com Leandro Castán, zagueiro do Vasco, no empate sem gols na semana passada, no Rio. E não participou da derrota, em casa, para o Fluminense por 1 a 0 na quarta-feira. O seu substituto foi Anderson, que vai seguir como titular.

O meia Daniel, por outro lado, foi absolvido pelo STJD por conta da expulsão contra o Flamengo e será titular. Ele teria dito ao árbitro: "você é uma vergonha", mas foi absolvido por unanimidade. Daniel fica no setor em que o técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com Índio Ramírez. O meia rompeu o ligamento do joelho e ficará de fora por, pelo menos, seis meses.

O zagueiro Anderson Martins, recuperado de lesão, e o meia Rodriguinho, livre de um problema gástrico, ficam à disposição do treinador, assim como Nino, liberado pelo departamento médico. São novas opções para o técnico durante o jogo. "Esse grupo e essa comissão que vão tirar o clube de onde ele está, sem ficar olhando para trás. Estamos passando dificuldades, mas estamos bem vivos nessa competição", garantiu Dado Cavalcanti.

O Bahia está com apenas 36 pontos e segue na luta para evitar a queda à Série B.