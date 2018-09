Ainda sem elenco completo, seleção faz primeiro treino da 'nova era Tite'

A seleção brasileira chegou aos Estados Unidos nesta segunda-feira para dois amistosos que marcam sua volta aos campos após a eliminação na Copa do Mundo da Rússia pela Bélgica. A primeira partida dos comandados do técnico Tite será nesta sexta-feira contra os donos da casa, em Nova Jersey, e o segundo jogo acontece em Washington na terça-feira, contra a seleção de El Salvador.

O primeiro treino desta semana que antecedeu esta nova fase da seleção e do técnico Tite, que continua à frente da seleção após a desclassificação da Copa da Rússia, reuniu jogadores experientes que disputaram a Copa há dois meses e outros que foram convocados pela primeira vez - entre eles o goleiro Hugo (Flamengo), os meio-campistas Andreas Pereira (Manchester United) e Lucas Paquetá (Flamengo) e os atacantes Everton (Grêmio) e Richarlison (Everton). Outra novidade da seleção, o zagueiro Dedé (Cruzeiro) é o único dos jogadores que atua no Brasil que falta juntar-se à equipe e deve chegar amanhã.

Ficaram de fora do treino desta segunda-feira também o zagueiro Felipe, que não chegou a tempo, e Éder Militão, que chega nesta terça-feira após o almoço.

Por causa de uma série de lesões, a lista inicial dos convocados por Tite em agosto acabou sendo modificada. Militão, lateral-direito que joga no Porto, ganhou a vaga de Fagner, lateral do Corinthians que teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atacante Richarlison entrou no lugar de Pedro, jogador do Fluminense que machucou o joelho direito. O volante Renato Augusto, que também havia sido convocado por Tite, pediu para ser cortado, segundo a CBF, mas nenhum outro jogador foi chamado em seu lugar.

Os primeiros jogadores a se apresentarem para a comissão técnica, ainda no domingo, foram o goleiro Alisson, os zagueiros Thiago Silva, Fabinho, Marquinhos, Filipe Luís e Alex Sandro, os meios campistas Casemiro e Douglas Costa e os atacantes Roberto Firmino e Richarlison.

Na segunda-feira pela manhã desembarcaram Lucas Paquetá, Éverton, Hugo e Mateus Cardoso - sub-20 que deve apenas auxiliar nos treinamentos.