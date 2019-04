Ainda sem estrear no Santos, Porozo defenderá Equador no Mundial Sub-20

O equatoriano Jackson Porozo ainda não estreou pelo Santos, mas continua em alta no seu país. O jovem zagueiro, de 18 anos, foi convocado para defender a sua seleção nacional no Mundial Sub-20, que vai ser realizado na Polônia, de 23 de maio a 15 de junho.

A convocação de Porozo já era esperada, afinal, o zagueiro foi titular nos nove jogos do Equador no Sul-Americano Sub-20, realizado no início do ano e vencido por sua seleção. E com a campanha vitoriosa, a equipe se garantiu no Mundial, sendo que o Equador estará no Grupo B, ao lado de México, Itália e Japão.

Antes de ter sido lembrado para o Mundial Sub-20, Porozo também já havia sido convocado para os dois amistosos que a seleção principal do Equador fez em março, diante de Honduras e Estados Unidos. Nesses compromissos, porém, ele não foi acionado pelo técnico Hernán Darío Gómez, permanecendo pelos 90 minutos dos jogos no banco de reservas.

Apesar disso, Porozo ainda não recebeu chances entre os profissionais do Santos, embora até tenha sido inscrito pelo técnico Jorge Sampaoli para o Campeonato Paulista.

Em 2019, Sampaoli tem Gustavo Henrique (21 jogos disputados) e Felipe Aguilar (20) como titulares da zaga. Luiz Felipe (12) e Lucas Veríssimo (4) costumam ser os reservas acionados pelo treinador.