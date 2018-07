Ainda sem Geromel, Roger comanda treino do Grêmio e testa Edílson Mais uma vez, o técnico Roger Machado não pôde contar com o principal jogador de seu sistema defensivo no treino do Grêmio. Como na última quarta, o zagueiro Pedro Geromel não participou da atividade desta quinta-feira realizada no CT Presidente Luiz Carvalho, visando o duelo contra o Flamengo de domingo, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.