Ainda sem Guerrero, Mano testa Danilo como titular

Mano Menezes ainda busca a melhor formação para suprir a ausência de Guerrero. Sem o atacante peruano, que cumpre suspensão contra o Coritiba, o técnico do Corinthians fez um novo teste no treino desta quinta-feira. Danilo entrou na equipe e se posicionou mais próximo à área. Renato Augusto voltou à faixa central do gramado.

A imprensa só pôde acompanhar o treinamento à distância. A atividade terminou por volta das 18 horas. Danilo jogou enfiado na área. Com a mudança, quem perdeu lugar no time foi o meia Jadson. Essa formação não chega a ser uma novidade. No clássico contra o Palmeiras, sem Guerrero, foi Renato Augusto que jogou mais adiantado. Agora o técnico só troca as peças.

Já o atacante Malcom continuou entre os titulares (Petros saiu do time), o que mostra que Mano realmente vai buscar a vitória contra o Coritiba no retorno ao Itaquerão, sábado, às 21 horas. O jogo é fundamental para o time voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro.

Na vaga de Fábio Santos, que também está suspenso, o lateral-esquerdo Uendel está confirmado entre os titulares. A imprensa pôde acompanhar uma parte do treino de finalização. E o que mais se viu foram erros de arremate. Os jogadores que tiveram melhor aproveitamento não vão jogar sábado: Lodeiro, que é reserva, e Guerrero, que cumpre o último jogo de suspensão pelo empurrão ao árbitro Leandro Bizzio Marinho.