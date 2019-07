Ainda sem Gustagol, Corinthians se reapresenta de olho na Sul-Americana

O elenco do Corinthians retomou o treinamento nesta segunda-feira de olho na partida de quinta-feira contra o Montevideo Wanderers pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida de ida acontecerá às 21h30 na arena em Itaquera.

O técnico Fábio Carille não contou mais uma vez com o centroavante Gustagol. O jogador havia iniciado na semana anterior a transição para o campo, mas voltou a sentir dores musculares na coxa direita. Com isso, ficou de fora do jogo com o Flamengo no domingo e deverá ficar de fora da partida contra a equipe uruguaia.

Enquanto os atletas que enfrentaram o Flamengo se dedicaram à recuperação física, a outra parte do elenco foi a campo para uma atividade técnica e tática. O volante Ramiro, recuperado das dores na coxa, participou da atividade com bola e está à disposição da comissão técnica.

Quem também esteve em campo foi o meio-campista chileno Araos. O jogador terminou o Campeonato Paulista desprestigiado e a diretoria do clube admitiu que tentaria emprestá-lo para um clube da Série A para se adaptar melhor ao futebol brasileiro. Mas sem uma boa proposta, ele voltou a ser relacionado contra o Flamengo e trabalhou com o reservas.

"Ele está nos planos, sim, é um menino que conversamos sobre empréstimo. Teve clube que fez propostas, mas que ele não quis, e eu achei que ele fez bem. Se aparecer algo que lhe agrade, podemos liberar. Mas ele está trabalhando pelo seu espaço", afirmou Carille em coletiva no domingo.