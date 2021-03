Ainda sem Holan e titulares, Santos recebe Ferroviária em novo teste para jovens

O Santos recebe a Ferroviária nesta quarta-feira, às 17 horas, apenas em seu segundo compromisso no Campeonato Paulista Sicredi 2021, mas que pode servir como um último teste para jovens das divisões de base. Afinal, enquanto as principais peças do elenco retomaram a rotina de atividades no CT Rei Pelé após um breve recesso, as promessas atuam em busca da primeira vitória.

Desde que conquistou a vaga na Libertadores, o Santos se despediu do técnico Cuca, passou a ser dirigido interinamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes e deu folga aos titulares e reservas mais utilizados. Mas esse período de transição começou a chegar ao fim na terça-feira, quando os atletas se reapresentaram no CT Rei Pelé e ainda fizeram a primeira atividade sob o comando do técnico Ariel Holan.

O argentino, porém, ainda não vai dirigir a equipe nesta quarta-feira. Mas estará presente na Vila Belmiro, onde vai acompanhar o confronto, assim como fez no domingo, quando foi ao Canindé e viu os jovens santistas empatarem por 2 a 2 com o Santo André, na estreia no Paulistão. Antes, haviam perdido por 2 a 0 para o Bahia, na rodada final do Campeonato Brasileiro.

Assim, a missão, nesta quarta-feira, também é conquistar a primeira vitória e deixar boa impressão para Holan. Alguns dos que receberam uma chance no fim de semana, como Sandro Perpetuo, Kaiky e Gabriel Pirani, certamente tentarão aproveitar a nova oportunidade para cavar uma vaga no elenco e se manter no time a partir do clássico com o São Paulo, quando o argentino deverá fazer a sua estreia, utilizando o que tiver de melhor à disposição.

"Claro que o jogo contra a Ferroviária será muito importante, já que os titulares ainda não estarão à disposição. Mas acho que temos que mostrar qualidade diariamente. Precisamos ir bem contra a Ferroviária e também nos treinos do dia a dia para seguir recebendo oportunidades da temporada”, afirmou Pirani, autor de um dos gols santistas diante do Santo André.

Quem, inclusive, pode ter uma sequência é Sandro, de apenas 19 anos. Com Pará tendo contraído o coronavírus e Madson lesionado, ele é o favorito para atuar na lateral direita não só contra a Ferroviária e no clássico, mas diante do Deportivo Lara, na próxima terça, na Vila Belmiro, no jogo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores.

Já a Ferroviária, satisfeita com a vitória sobre a Inter de Limeira na estreia, vai repetir a escalação na Vila Belmiro, mesmo após as chegadas de dois reforços para as laterais: Rafael Luiz e Diogo Mateus.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X FERROVIÁRIA

SANTOS - Vladimir, Sandro, Kaiky, Alex e Wagner Leonardo; Kevin Malthus, Vinicius Balieiro e Gabriel Pirani; Angelo, Jean Mota e Arthur Gomes. Técnico: Marcelo Fernandes.

FERROVIÁRIA - Saulo; David Pastor, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur; Higor Meritão, Anderson Rosa, Vinícius Zanocello e Renato Cajá; Bruno Mezenga e Felipe Marques. Técnico: Pintado.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa).

HORÁRIO - 17 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.