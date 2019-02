Ainda sem Icardi, Internazionale vence jogo sofrido contra a Sampdoria em Milão

A Internazionale tomou um susto contra a Sampdoria, mas venceu por 2 a 1, neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pelo Campeonato Italiano. O resultado, conquistado mais uma vez sem o atacante argentino Mauro Icardi, deixou o time mandante em situação confortável na disputa por uma das quatro vagas na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O clube de Milão está em terceiro lugar com 46 pontos, oito a mais do que a Roma, que está na quinta posição e ainda vai atuar pela 24.ª rodada. O time da capital italiana vai receber o Bologna, nesta segunda-feira, no estádio Olímpico.

O JOGO

A Internazionale só conseguiu abrir o placar aos 27 minutos do segundo tempo, quando Ivan Perisic invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou para Danilo D'Ambrosio marcar de carrinho. Afastado do elenco enquanto negocia renovação de contrato, Icardi foi filmado comemorando o gol no estádio Giuseppe Meazza.

O empate da Sampdoria veio apenas dois minutos depois com o atacante Manolo Gabbiadini, mas o meia belga Radja Nainggolan marcou o gol da vitória da Internazionale, aos 32, com chute de fora da área depois de pegar sobra de escanteio.

A próxima partida da Internazionale pelo Campeonato Italiano será no próximo domingo contra a Fiorentina, fora de casa. No mesmo dia, a Sampdoria, 10.ª colocada com 33 pontos, vai receber o Cagliari.