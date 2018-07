Ainda sem Joel, Vasco faz duelo direto em Minas Gerais

Sem pode contar com o técnico Joel Santana - que ainda será apresentado -, o Vasco enfrenta o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, neste sábado, às 16h10, pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, quarto colocado, tem 33 pontos, apenas um a mais que a equipe carioca, que está imediatamente abaixo na tabela de classificação, o que aumenta a importância do partida.

O acerto com o novo técnico foi confirmado nesta sexta-feira, véspera da partida, mas o clube ainda não definiu data para apresentá-lo. Essa é a quinta passagem do folclórico Joel Santana pelo Vasco. A última vez que ele dirigiu o clube cruzmaltino foi em 2005. Teve seus trabalhos recentes muito contestados e estava sem trabalhar desde 2013, quando conduziu o Bahia.

O time vai jogar sob o comando do auxiliar Jorge Luiz, que assumiu o posto de treinador desde o pedido de demissão de Adilson Batista, após a goleada por 5 a 0 para o Avaí, no último sábado. O time terá dois desfalques importantes. O goleiro Martín Silva está a serviço da seleção uruguaia e será substituído por Diogo Silva. O atacante Kleber cumpre suspensão por causa de um desentendimento com o zagueiro Gustavo, do Vila Nova. Com isso, o jovem Thalles volta a ser relacionado entre os titulares.

Outra novidade é a escalação de Maxi Rodriguez no lugar do colombiano Montoya, que sentiu problemas musculares. Rodriguez foi um dos poucos jogadores que se salvou na derrota por 2 a 1 para o ABC, no meio da semana, que culminou na desclassificação da Copa do Brasil. Ele entrou no decorrer do jogo, foi um dos melhores em campo e ainda marcou o gol de honra da equipe vascaína.