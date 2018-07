Ainda sem jogar em 2016, Wellington acelera recuperação no São Paulo

Aos poucos, o volante Wellington vai se aproximando de enfim voltar a atuar pelo São Paulo. Na fase final de recuperação de uma cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado do joelho direito, realizada em 7 de abril, o jogador iniciou o processo de transição para os trabalhos com o restante do elenco nesta semana.

Wellington vinha aprimorando a forma física nas últimas semanas e depois foi liberado para trabalhar com bola, mas em separado. Agra, portanto, a liberação para treinar com os companheiros representa um avanço. E o jogador não escondeu a felicidade com a evolução da sua recuperação.

"Minha família me ajudou bastante neste período, mas não posso deixar de agradecer o São Paulo. Todos os membros do Reffis e da diretoria me deram o suporte necessário para a minha recuperação. Estou muito feliz. Cumpri todas as etapas e logo estarei à disposição do Ricardo Gomes", festejou, ao site oficial do São Paulo.

Formado nas divisões de base do São Paulo, Wellington disputou 169 partidas na sua primeira passagem pelo clube. Ele atuou nos dois últimos anos no Internacional e chegou a cumprir uma suspensão por doping até os primeiros meses de 2016. Por isso, mas também por causa da lesão, ainda não defendeu o time do Morumbi nessa volta ao time. Agora ele espera ajudar o São Paulo a reagir no Brasileirão.

"Quando sofri a lesão, perdi a oportunidade de disputar a Libertadores. Mas, agora, terei a chance de encarar este momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Quero voltar bem e tentar ajudar o São Paulo. A minha recuperação superou as expectativas até dos médicos, e não senti nenhuma restrição neste primeiro trabalho com os meus companheiros. Estava bem solto e consegui realizar todos os movimentos. Vou me readaptar aos treinos com o grupo e, em breve, estarei 100% preparado para jogar", afirmou.