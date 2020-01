Ainda sem Jorge Jesus, jovens do Flamengo recebem o Volta Redonda

Jorge Jesus já retornou ao trabalho no Flamengo, mas ainda não de maneira integral. O treinador português, comandante do time rubro-negro nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, não estará no banco de reservas na partida deste sábado contra o Volta Redonda, às 18h, no Maracanã.

Assim como ocorreu nas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara, o Flamengo será dirigido por Maurício Souza e terá em campo uma equipe formada por garotos da base e alguns poucos reservas do time principal. Após estrear no torneio com um empate por 0 a 0 com o Macaé, na quarta-feira os jovens derrotaram por 1 a 0 um Vasco também formado basicamente por meninos.

Graças ao triunfo no "clássico da juventude", o Flamengo assumiu a liderança do Grupo A da Taça Guanabara, com quatro pontos, ao lado do Boavista. Como o time de Saquarema enfrentará o Vasco também neste sábado, é grande a chance de os rubro-negros terminarem a rodada isolados na primeira colocação da chave em caso de vitória no Maracanã.

Maurício Souza deseja repetir a formação que venceu na quarta-feira, mas para isso ele precisa que Matheus Dantas e Lucas Silva, que sofreram leves lesões de tornozelo contra o Vasco, estejam recuperados. Isso só deverá ser resolvido horas antes do jogo. Rafael Santos, que sofreu um corte no rosto no clássico, dificilmente ficará fora da partida.

O jogo deste sábado será o último de Maurício Souza como comandante do time flamenguista, já que Jorge Jesus vai assumir o comando da equipe no duelo contra o Fluminense, na próxima quarta-feira. O elenco principal, porém, só deverá entrar em ação no segundo turno da competição estadual.

Para os torcedores, o jogo contra o Volta Redonda terá uma atração especial: Pedro, Thiago Maia e Michael, contratados recentemente pelo Flamengo, serão apresentados à torcida antes da partida. Na semana passada, diante do Macaé, já haviam sido apresentados os outros dois jogadores recém-chegados à Gávea, Pedro Rocha e Gustavo Henrique.