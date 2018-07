Ainda sem Lodeiro, Mano relaciona 22 atletas no Corinthians

Com o zagueiro Anderson Martins como principal novidade e ainda sem poder contar com o meia Lodeiro, o técnico Mano Menezes relacionou neste sábado 22 jogadores para o duelo que o Corinthians fará contra o Vitória, neste domingo, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor teve a sua documentação regularizada junto à CBF e deverá ficar na reserva como opção de banco, enquanto o jogador uruguaio ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade. Existia a possibilidade de o nome do atleta entrar nos registros da CBF até a noite da última sexta, mas isso não aconteceu e ele terá de esperar ainda mais um pouco para poder atuar pela primeira vez com a camisa corintiana em uma partida oficial.

Na última sexta-feira, Lodeiro treinou na equipe reserva naquele que foi apenas o seu segundo trabalho com bola no clube. Já Elias e Ángel Romero, reforços que estiveram em campo na última quinta-feira na vitória por 2 a 1 sobre o Inter, no Itaquerão, voltaram a ser relacionados por Mano Menezes para mais um confronto.

Sem problemas para escalar a equipe, Mano deverá repetir a mesma formação titular que atuou diante da equipe gaúcha. Assim, o time irá a campo com Cássio; Fagner, Gil, Cléber e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Paolo Guerrero.

Confira a lista de relacionados do Corinthians: