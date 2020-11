Ainda sem Mano Menezes, Bahia encara São Paulo para se afastar da zona da degola

Ainda sem poder contar com Mano Menezes - recuperando-se de covid-19 -, o Bahia terá novamente o auxiliar Claudio Prates no gramado para comandar o time diante do São Paulo neste sábado, às 19 horas, na Arena Fonte Nova. Além do treinador e parte da sua comissão, o único desfalque pela doença é o goleiro reserva Mateus Claus.

O clube ainda informou que, se mais algum jogador testar positivo, este será revelado apenas antes de a bola rolar. Fora a covid-19, o Bahia não poderá contar com os zagueiros Lucas Fonseca, recuperando-se de lesão, e Anderson Martins, suspenso. O atacante Gilberto também cumprirá suspensão automática.

Com isso, Claudio Prates treinou uma equipe com a dupla defensiva sendo formada por Juninho e Ernando. No ataque, a aposta será em Saldanha e Élber. A confiança é grande apesar da derrota por 4 a 0 para o Red Bull Bragantino, na última rodada. Na terça-feira o Bahia ganhou por 1 a 0 do Union Santa Fé-ARG, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta será disputado na próxima terça-feira na Argentina, mas não houve nenhuma sinalização para se poupar jogadores.

"Temos mais um jogo difícil pela frente. Temos outro adversário, que é o exame de covid-19. Sempre perdemos jogadores importantes pela doença, e isso dificulta o planejamento. Que os jogadores continuem com o mesmo entusiasmo da Sul-Americana para conquistarmos um grande resultado", afirma o auxiliar.

O Bahia entra na rodada na 12ª colocação, com 28 pontos, quatro a mais do que o Vasco, primeiro dentro da zona de rebaixamento.