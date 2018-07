Ainda sem Messi e Tevez, Argentina faz primeiro treino no Chile

Uma das favoritas para a conquista da Copa América, a seleção da Argentina fez, na tarde desta segunda-feira, o seu primeiro treino em solo chileno. A equipe treinada por Gerardo Martino fará o último período de preparação no Complexo Desportivo La Alpina, nos arredores de La Serena, entre o Atacama e Valparaíso.

Os quatro jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões da Europa, sábado, vão se apresentar com atraso. Tevez e o meia Roberto Pereyra, da Juventus, tinham suas chegadas previstas para a noite desta segunda-feira. Messi e Mascherano chegam ao Chile na terça-feira por volta do meio-dia.

Desfalques no amistoso contra a Bolívia, Pablo Zabaleta e Lucas Biglia trabalharam com o restante do grupo e deram mostras de estarem recuperados de lesão. O zagueiro está confirmado na estreia da Copa América, sábado, contra o Paraguai, enquanto o volante ainda é dúvida. O goleiro Sergio Romero foi substituído no intervalo do amistoso de sábado, com dores no ombro, e foi preservado na atividade desta segunda-feira.