Ainda sem Neymar, PSG bate Brest e garante vaga nas oitavas da Copa da França

Ainda sem poder contar com Neymar, que se recupera de lesão, o Paris Saint-Germain derrotou o Brest, no campo do rival, neste sábado, por 3 a 0, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da França.

Com a atenção voltada para o jogo de quarta-feira diante do Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG não teve grandes dificuldades para obter a vitória. Sem o craque brasileiro, Mbappé dividiu a articulação das jogadas com o italiano Verratti.

Desta forma, o talentoso francês abriu o placar, logo aos nove minutos de jogo. Em alta velocidade, o camisa 7 acertou lindo chute no ângulo esquerdo para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, a vantagem foi aumentada por Sarabia.

No segundo tempo, Mbappé, aos 29, fez de peito, após passe de Verratti, e fechou a vitória do time de Paris, que segue seu caminho na tentativa de ratificar o título conquistado na temporada passada.

Outros resultados deste sábado: Olympique Ailes 1 x 2 Montpellier, Red Star 3 x 2 Lens, Valenciennes 0 x 4 Metz, Le Puy 1 x 0 Lorient, Lyon 5 x 2 Sochaux, Rumilly Albanai (classificado nos pênaltis 6 a 5) 1 x 1 Annecy FC e Olympique Saumur (classificado nos pênaltis 4 a 3) 3 x 3 Montagnarde.