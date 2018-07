Sem título, corintianos garantem concentração na seleção brasileira

A expectativa frustrada de comemorar o título do Brasileirão no fim de semana não vai abalar a concentração para os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias, garantiram os jogadores do Corinthians, ao se apresentarem ao técnico Dunga.

O time paulista ficou muito perto de assegurar a conquista por antecipação no domingo. Após vencer o Coritiba no sábado, o Corinthians só precisava de um empate do Atlético-MG com o Figueirense no domingo. O time mineiro, contudo, buscou a vitória com gol aos 44 minutos do segundo tempo.

O gol adiou a definição do campeonato por ao menos 11 dias. É quando o Brasileirão será retomado após as partidas da seleção com a Argentina e o Peru, na quinta-feira, e no dia 17, terça da próxima semana.

"Agora temos que esquecer um pouco o Corinthians para voltar totalmente o nosso pensamento para a seleção. Vamos nos concentrar e nos preparar da melhor maneira para fazer dois grandes jogos", disse o zagueiro Gil, que terá na seleção a companhia do goleiro Cássio, do volante Elias e do meia Renato Augusto.

O meia também promete esquecer a briga pelo título pelos próximos dias. "Tem que deixar um pouco de lado o assunto de título e de clube para poder concentrar na seleção. Durante estes dez dias eu espero estar bem e, se tiver oportunidade, espero corresponder ao que o Dunga quer", afirmou.

O jogador, no entanto, admite expectativa pelo próximo jogo do Brasileirão, quando o Corinthians poderá confirmar o título em campo, contra o Vasco, no dia 19 - ao mesmo tempo o Atlético enfrentará o São Paulo. Novamente, um tropeço atleticano e uma vitória corintiana garante o fim da briga pelo troféu.

"O título esteve muito perto, mas talvez seja até melhor. Pois virá dentro de campo, o que será muito mais emocionante. Quero ser campeão de qualquer maneira, mas dentro de campo certamente terá um sabor especial", declarou Renato Augusto. "Mas agora é concentração total na seleção brasileira, nestes jogos contra Argentina e Peru."

A seleção inicia nesta segunda-feira, às 17 horas, a preparação para os dois jogos. Os treinos nesta segunda e terça serão no CT do Corinthians, no Parque Ecológico. Na quarta-feira, a atividade será pela manhã, no Itaquerão. À tarde, a delegação viaja para Buenos Aires.