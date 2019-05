Ainda sem patrocínio master, Santos renova acordo para as costas da camisa

Ainda sem contar com um patrocinador master para o seu uniforme, o Santos anunciou nesta quinta-feira a renovação do seu acordo com a Philco para estampar a sua marca nas costas do uniforme. O contrato com a empresa de produtos eletrônicos estava próximo do encerramento, mas agora passa a ser válido até o fim da temporada 2019.

"Em um momento difícil da economia com restrições de investimentos das marcas, esta notícia é uma grande vitória para o Clube. Seguimos no trabalho de maximização de receitas, retenção de patrocinadores atuais e atração de novos parceiros", comemorou José Carlos Peres, em declaração divulgada pelo site oficial do Santos.

Esta é a segunda renovação de contrato de patrocínio fechado pelo clube em um período curto de tempo, pois na semana passada o Santos havia anunciado a ampliação do acordo com a Algar, para a barra. O time, porém, não tem um patrocinador master desde o encerramento do acordo com Caixa, ao fim do ano passado.

A Philco iniciou o patrocínio ao Santos em maio de 2018, com vínculo válido por um ano. Agora, porém, o prorrogou até o fim desta temporada. "Um renovação sempre é o melhor indicativo de retorno e parceria bem sucedida. Seguiremos além da exibição da marca na camisa, com ações de ativação, hospitalidade, promoções para sócios e inserções da Philco em nossa plataforma digital", acrescentou Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação do Santos.

Além de Algar e Philco, o Santos também estampa outras três marcas no seu uniforme, confeccionado pela Umbro: Unicesumar (calção), Kodilar (meiões) e Orthopride (números).