Ainda sem Pierre, Atlético-MG viaja para pegar o Palmeiras

O Atlético Mineiro encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o jogo com o Palmeiras, quarta-feira, no Pacaembu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com um treinamento na Cidade do Galo. Depois da atividade, o técnico Levir Culpi divulgou a lista de relacionados para o confronto sem novidades, mesmo que o volante Pierre esteja recuperado de uma lesão.

Pierre tinha um edema na coxa direita, mas já foi liberado pelo departamento médico atleticano. Porém, vai desfalcar novamente o time, dessa vez contra o seu ex-clube, e espera voltar a ser aproveitado por Levir no próximo domingo, quando o Atlético-MG vai encarar o Coritiba, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os 21 jogadores relacionados por Levir são os mesmos da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no último sábado, pelo Brasileirão. O treinador, porém, deve promover uma mudança no setor ofensivo, com o possível retorno de Jô na vaga que foi ocupada por André.

Além de Pierre, o Atlético terá outros desfalques para o jogo desta quarta-feira. O volante Leandro Donizete, o zagueiro Réver, o lateral-direito Marcos Rocha e o meia Guilherme continuam lesionados e fora do time.

Nesta terça-feira, o grupo atleticano realizou um trabalho tático em campo reduzido, seguido de treino de finalizações e cobranças de falta. Os jogadores relacionados embarcam às 14h28 para São Paulo, visando o duelo de quarta-feira, às 22 horas, no Pacaembu.

Confira a lista de atletas relacionados para a estreia atleticana na Copa do Brasil:

Goleiros: Victor, Giovanni

Laterais: Emerson Conceição, Alex Silva, Pedro Botelho, Douglas Santos

Zagueiros: Edcarlos, Jemerson, Leonardo Silva, Tiago

Volantes: Rafael Carioca, Claudinei, Fillipe Soutto, Josué

Meias: Dátolo, Maicosuel

Atacantes: Luan, André, Diego Tardelli, Marion, Jô